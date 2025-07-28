Boğazlıyan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Boğazlıyan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışma kapsamında, Kayseri ilinden Boğazlıyan’a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi elde edildi.

Alınan istihbarat doğrultusunda, Boğazlıyan Sanayi Yanı Yol Kontrol Noktası’nda gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçta bulunan H.S. ve K.K. isimli şahıslar kontrol altına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, 3,8 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.