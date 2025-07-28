Yenilenen Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikramı yapılırken, birlik ve beraberlik vurgusu ön plandaydı.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, etkinlikte kasaba halkıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada, “Yenilenen Atatürk Parkı’mızda kasaba halkımızı aşure etkinliğinde ağırladık. Hem dayanışmayı pekiştiren hem de birlik duygusunu yaşatan bu günde vatandaşlarımızla bir arada olmak bizim için kıymetliydi” ifadelerini kullandı.