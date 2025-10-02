Akademik çalışmaları, denizcilikteki tecrübesi ve sivil toplum faaliyetleriyle öne çıkan Güneş, ulusal ve uluslararası kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor.

Emine Güneş Kimdir?

Emine Güneş, Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Beşköy Mahallesi’nden geliyor. 2010-2015 yılları arasında Zirve Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve Yönetim Mühendisliği bölümünü tamamladı. Aynı dönemde Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Deniz Ulaştırma Mühendisliği üzerine yaptı.

Doktora çalışmalarına hem İstanbul Teknik Üniversitesi’nde hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde devam eden Güneş, ayrıca Atina Ulusal Teknik Üniversitesi’nde Gemi İnşaat ve Deniz Mühendisliği eğitimi aldı.

Güneş, 2018-2021 yılları arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde araştırma asistanı olarak görev yaptı. 2021 yılından bu yana Samsun Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Eğitim sürecinde Erasmus+ programı kapsamında uluslararası projelerde de yer aldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra denizcilikte de aktif görevler üstlenen Emine Güneş, UN Ro-Ro, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Cenk Denizcilik’te güverte kadeti olarak çalıştı. Ayrıca çeşitli projelerde sınırsız nöbetçi memuru olarak görev aldı.

Emine Güneş’in tanınırlığını artıran en önemli gelişme, “Sumud Filosu”nda yer alması oldu. Gazze’deki ablukayı barışçıl yollarla kırmayı hedefleyen filoda “Marinette” adlı gemide görev alan Güneş, özellikle çocuklara umut olmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

“Gazze sahilinde bekleyen çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak” misyonuyla hareket eden filonun İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıktığı biliniyor.