Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta girişi 1986 ile 2009 yılları arasında olan vatandaşlara yönelik çeşitli emeklilik modelleriyle dikkat çekiyor. Kısmi emeklilikten malulen emekliliğe, engelli haklarından borçlanma avantajlarına kadar birçok başlıkta erken emeklilik yolları açılıyor. Yeni gelişmelere göre, 2160 ila 3600 prim günü ile erken emekli olmak artık mümkün hale geliyor.

SGK'dan Herkese Uygun Emeklilik Modelleri

SGK, farklı çalışma geçmişlerine, sağlık durumlarına ve mesleki risklere göre şekillendirilmiş esnek emeklilik seçenekleri sunuyor. 1986–2009 yılları arasında sigorta girişi yapılan bireyler, geçmiş uygulamalardan doğan haklarını kullanarak yaş sınırına takılmadan ya da düşük primle emekli olabilecek.

İşte öne çıkan emeklilik seçenekleri:

1. Kısmi Emeklilik (3600 Günle Emeklilik)

Şartlar: En az 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödemesi, kadınlarda 58 ve erkeklerde 60 yaş şartı

Kimler Faydalanabilir? 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar

Avantaj: Tam emeklilik yerine daha düşük primle, yaşa bağlı olarak emeklilik hakkı

2. Malulen Emeklilik

Şartlar: En az %60 oranında iş gücü kaybı, en az 1800 gün prim

Yaş Şartı: Yok

Kimler Yararlanabilir? SGK tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınan sağlık raporuyla çalışma gücünü kaybettiği belgelenen bireyler

Avantaj: Yaş beklemeden emeklilik hakkı

3. Engelli Bireylere Tanınan Emeklilik Hakları

Şartlar: %40 ve üzeri engellilik oranı, en az 3600 gün prim

Yaş Şartı: Aranmıyor

Avantaj: Engellilik oranına göre daha az primle, yaş beklemeden emekli olma fırsatı

4. Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı)

Kapsam: Madenciler, askerî personel, itfaiyeciler, sağlık çalışanları gibi ağır ve riskli iş kollarında çalışanlar

Avantaj: Her yıl için ilave prim günü kazancı, erken yaşta emeklilik olanağı

Etkisi: Hem prim gününü artırıyor hem emeklilik yaşını düşürüyor

5. Askerlik ve Doğum Borçlanması

Askerlik Borçlanması: Sigorta başlangıç tarihini geriye çekerek daha erken emeklilik hakkı kazandırır

Doğum Borçlanması: Kadın çalışanlar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri (her çocuk için 2 yıl, en fazla 3 çocuk - toplamda 6 yıl) borçlanarak prim gün sayılarını tamamlayabilir

SGK tarafından yürütülen yeni planlamalar kapsamında, özellikle 1994–2014 yılları arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 2160 prim gününe dayalı erken emeklilik seçenekleri de değerlendirmeye alındı. Bu süre, yaklaşık 6 yıllık sigortalı çalışmayı ifade ediyor. Uygulamanın daha çok malulen ya da engelli emeklilik kapsamındaki bireyleri hedef aldığı belirtiliyor.

Emeklilik Süreci Kişiye Özel Planlanıyor

SGK, bireylerin sigorta başlangıç tarihleri, toplam prim günleri, sağlık durumları ve çalışma şekillerine göre kişiselleştirilmiş emeklilik danışmanlığı sunuyor. Emeklilik sisteminin dijitalleşmesiyle birlikte, e-Devlet ve SGK'nın resmi kanalları üzerinden hizmet dökümü, prim hesaplaması ve emeklilik yaşı öğrenme gibi birçok işlem artık kolaylıkla yapılabiliyor.

Uyarı: Her bireyin emeklilik şartları farklı olduğundan, SGK il/ilçe müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden detaylı analiz yapılması ve resmi bilgi alınması önerilir.