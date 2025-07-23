Şefaatli Belediyesi, temizlik ve taşıma işlerinde görevlendirilmek üzere toplam 6 geçici işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 23 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

Şoför Alımı İçin 1 Kişilik Kadro

Şefaatli Belediyesi Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yayımlanan ilana göre, şoför-yük taşıma pozisyonu için 1 kişi alınacak.

Başvurular 23 Temmuz 2025 tarihinde Şirket Müdürlüğü adresi olan Yeni Mah. Atatürk Bulvarı No:13/A Şefaatli/Yozgat adresine yapılacak. Mülakatlar ise 24 Temmuz 2025 saat 10.00’da Şefaatli Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Çalışma süresi 5 ay 29 gün, çalışma saatleri ise 08.30-17.30 olarak belirlendi.

Temizlik Görevlisi İçin 5 Kişilik Kadro

Belediyenin aynı şirketi bünyesinde beden işçisi (temizlik) unvanıyla 5 kişi geçici olarak istihdam edilecek. Bu pozisyon için deneyim şartı aranmazken, başvuru ve mülakat bilgileri şoför alımı ile aynı tarihlerde olacak.

Başvurular, Şirket Müdürü Seyit Dündar’ın iletişim numarası olan 0543 266 19 07 veya [email protected] adresinden de detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuruda bulunacak adaylardan şu belgeler talep edilecek:

Kimlik fotokopisi

Nüfus kayıt örneği

Sabıka kaydı

Sağlık raporu

İkametgah belgesi

Başvuru şartlarına uygun adaylar, belirtilen tarihte mülakata davet edilecek.