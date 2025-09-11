Galatasaray Divan Kurulu ve Taç Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hakan Melek vefat etti. Genç yaşta hayata veda eden Melek’in cenazesi 12 Eylül’de Şakirin Camii’nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. Spor camiası, beyefendi kişiliği ve katkılarıyla bilinen Melek için taziye mesajları yayımladı.

Türk spor camiası, genç yaşta hayatını yitiren Taç Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hakan Melek’in vefat haberiyle sarsıldı. Galatasaray’a olan bağlılığı, beyefendi kişiliği ve spora yaptığı katkılarla tanınan Melek’in ölümü büyük hüzün yarattı.

KORT TV, Hakan Melek’in kaybını “soyadını tam anlamıyla taşıyan, son derece zarif, örnek bir insan” sözleriyle duyurdu. Taç Spor Kulübü ise Melek’in kulüpteki çalışmalarıyla unutulmaz izler bıraktığını belirterek, “Hakan’ın anısı, birlikte inşa ettiğimiz her başarıda yaşamaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü de üzüntüsünü paylaşarak, “Kulübümüzün geçmiş dönem Sicil Kurulu’nda görev alan, Taç Spor Yönetim Kurulu üyesi, 11143 sicil numaralı Divan üyesi Hakan Melek’in vefatını derin üzüntüyle öğrendik” ifadelerine yer verdi.

Merhum Hakan Melek’in cenazesi, 12 Eylül 2025 Cuma günü Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.