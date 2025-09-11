Çorum'da bir tır sürücüsü akaryakıt istasyonunda park halindeki aracında ölü halde bulundu.

Acı olay, Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Elvançelebi Köprüsü mevkiinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, istasyonda park halinde bulunan bir tırın uzun zamandır hareket etmediğini fark eden görevliler, durumdan şüphe ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, sürücü Sezer Şahin'i (39) araçta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in hayatını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde uygulanan inceleme sonrası Şahin'in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.