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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite ve KPSS sınavları sonrasında Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler tarafından toplanan kalem setleri okula yeni başlayan çocuklara dağıtılıyor.

Proje kapsamında Yozgat merkezde ve köy okullarında dağıtımı gerçekleştirilen kalem setleri Osmanpaşa köyünde okuyan çocuklara dağıtıldı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Okul ortamlarının güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. ÖSYM’nin sınavlarda dağıtılan kalem setlerini topluyor tekrar öğrencilerimize hediyeler ediyoruz. Öğrencilerimiz sevinirken bizlerde dönüşüme katkı sağlıyoruz. Merkezde neredeyse tüm okullara dağıtımımız gerçekleşti. Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz Osmanpaşa köyünde öğrencilere kalem setlerini dağıttı. Bu şekilde köy okulları dahil tüm okulları ziyaret etmeye çalışacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri olarak alanımızda hizmet vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (Sema Nur Koçaker)