Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Kültürel geçmişe yolculuk: Manilerle Yozgat! Kültürel geçmişe yolculuk: Manilerle Yozgat!

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:33     06:56     12:30     15:25     17:53     19:12

Akdağmadeni    05:28     06:52     12:25     15:21     17:49     19:07

Aydıncık             05:31     06:55     12:28     15:23     17:51     19:10

Boğazlıyan         05:31     06:54     12:28     15:24     17:52     19:10

Çandır                 05:30     06:53     12:27     15:23     17:51     19:09

Çayıralan            05:29     06:52     12:26     15:23     17:51     19:08

Çekerek              05:30     06:54     12:27     15:22     17:50     19:09

Kadışehri            05:29     06:53     12:26     15:21     17:49     19:08

Saraykent           05:30     06:53     12:27     15:22     17:51     19:09

Sarıkaya              05:30     06:53     12:27     15:23     17:51     19:09    

Şefaatli               05:33     06:56     12:30     15:26     17:54     19:12

Sorgun                05:31     06:55     12:28     15:24     17:52     19:10

Yenifakılı            05:32     06:55     12:29     15:25     17:53     19:11

Yerköy                05:34     06:57     12:31     15:27     17:55     19:13

Kaynak: İleri Gazetesi