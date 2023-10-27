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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:33 06:56 12:30 15:25 17:53 19:12

Akdağmadeni 05:28 06:52 12:25 15:21 17:49 19:07

Aydıncık 05:31 06:55 12:28 15:23 17:51 19:10

Boğazlıyan 05:31 06:54 12:28 15:24 17:52 19:10

Çandır 05:30 06:53 12:27 15:23 17:51 19:09

Çayıralan 05:29 06:52 12:26 15:23 17:51 19:08

Çekerek 05:30 06:54 12:27 15:22 17:50 19:09

Kadışehri 05:29 06:53 12:26 15:21 17:49 19:08

Saraykent 05:30 06:53 12:27 15:22 17:51 19:09

Sarıkaya 05:30 06:53 12:27 15:23 17:51 19:09

Şefaatli 05:33 06:56 12:30 15:26 17:54 19:12

Sorgun 05:31 06:55 12:28 15:24 17:52 19:10

Yenifakılı 05:32 06:55 12:29 15:25 17:53 19:11

Yerköy 05:34 06:57 12:31 15:27 17:55 19:13