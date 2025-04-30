Peki, Asena Atalar kimdir, kaç yaşındadır ve ne iş yapmaktadır?

2000 DOĞUMLU, SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİSİ

2000 yılında Trabzon’da doğan Asena Atalar, Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim görüyor. Genç yaşına rağmen sosyal medya platformlarında elde ettiği başarı ile dikkat çeken Atalar, özellikle Instagram ve YouTube’da büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Instagram’da 1,1 milyon, YouTube’da ise 92 bin takipçiye sahip olan Atalar, içeriklerinde makyaj videoları, kombin önerileri ve günlük yaşamından kesitler sunuyor.

SOSYAL MEDYA KARİYERİ ÜNİVERSİTE YILLARINDA BAŞLADI

Atalar’ın sosyal medya kariyeri, üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınmasının ardından ivme kazandı. Paylaşımlarında samimi ve doğal bir üslup benimseyen genç fenomen, bu yönüyle takipçileriyle güçlü bir bağ kurdu. Moda, yaşam tarzı ve kişisel bakım temalı içerikleriyle özellikle genç kadınlar arasında ilgi gören Atalar, influencer kimliğinin yanı sıra bazı markaların dijital yüzü olarak da çeşitli kampanyalarda yer aldı.

AHMED KUTUCU İLE OLAN İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDE

Asena Atalar, son dönemde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın futbolcusu Ahmed Kutucu ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınının ilgisini çekti. İkilinin Nişantaşı’nda el ele görüntülenmesinin ardından Atalar’ın yaşamı ve kariyeri hakkında aramalar arttı.

GELECEK PLANLARI ARASINDA ÖĞRETMENLİK VE GİRİŞİMCİLİK VAR

Takipçileriyle samimi bir iletişim kurmaya özen gösteren Atalar, sosyal medyada özgün kalmaya ve değer üretmeye odaklandığını belirtiyor. Bir yandan eğitimini sürdüren içerik üreticisi, ilerleyen süreçte öğretmenlik mesleğinde de aktif rol alabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda kendi markasını kurma hedefiyle dijital girişimciliğe adım atmayı planlıyor.