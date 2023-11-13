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İmamhatip Caddesinde yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Ekinci, “Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de ilçe merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Söz konusu Sorgun olunca bizim için her gün mesai günü. İmamhatip Caddesinde mekanik serimine başladık. Rabbim hayırlısıyla tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı da nasip etsin” ifadelerini kullandı.