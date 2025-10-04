Hastane uzmanları tarafından anne adaylarına ve ailelere yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi, emzirmenin faydaları ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgiler veriliyor.

Eğitimlerde, doğuma hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğum sonrası anne-bebek sağlığını destekleyen uygulamalar ele alınıyor.

Sorgun Devlet Hastanesi yetkilileri, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, “Amacımız, anne adaylarımızın bilinçli bir şekilde doğuma hazırlanması ve bebeklerimizin sağlıklı bir şekilde hayata başlamasıdır. Normal doğumun teşvik edilmesi ve emzirmenin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Etkinliklerin hafta boyunca süreceği ve tüm anne adaylarının katılımına açık olduğu bildirildi.