Program kapsamında Arş. Gör. Dr. Mehmet Yıldırım tarafından yapılan sunumda tütün, alkol ve madde kullanımının yanı sıra çevrim içi oyun, sanal bahis, sosyal medya ve kontrolsüz alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklar bütüncül bir çerçevede ele alındı.

Etkinlikte bağımlılığın tanımı, risk etmenleri, erken uyarı belirtileri ile koruyucu ve önleyici stratejiler örnek vakalar üzerinden tartışıldı. Dünya ve Türkiye’den güncel veriler (UNODC, WHO, TÜİK bulguları) paylaşılarak, bağımlılık türleri arasındaki farklar ve kampüs odaklı risk alanları karşılaştırmalı olarak sunuldu.

Öğrencilerle kampüs içi yönlendirme süreçleri, psikolojik danışmanlık imkanları ve erişilebilir başvuru kanalları paylaşıldı. Soru-cevap bölümünde destek hatlarının işleyişi, tetikleyici faktörlerin önlenmesine yönelik yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Sunum materyalleri kapsamında bağımlılık türlerine göre kısa çözüm yolları ve acil durumlarda izlenecek adımlar hatırlatıldı. Program sonunda gizlilik ve etik ilkeler vurgulanarak, ihtiyaç duyan öğrenciler için gönüllü başvuru-görüşme sürecine dair bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğin, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sunduğu ve bağımlılıkla mücadelede üniversite içinde farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.