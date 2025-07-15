15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, beraberindeki heyetle birlikte Şehit Polis Memuru Nihat Atabaş'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit Polis Memuru Nihat Atabaş'ın ailesi ile sohbet eden Kaymakam Canpolat, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Canpolat, "Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanındayız. Bizler aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Bizler de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmayı kendimize şiar edindik. Kapımız sizlere 24 saat açıktır. Allah, devletimize, milletimize, vatanımıza güç, kuvvet versin" dedi.

Şehit ailesi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Kaymakam Canpolat’a teşekkür etti.