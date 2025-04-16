Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, ilk olarak Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 7 verimli kuyu tespit ettik. Bu kuyuları şehir şebekesine bağlamak üzere terfi merkezi kurma çalışmalarımıza başladık” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu mahallelere kesintisiz içme suyu temin edileceğini ifade eden Ekinci, “Söz verdik, çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Ekinci, altyapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte su kesintilerinin sona ereceğini belirtti.