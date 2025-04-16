Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, yaptığı açıklamada, ilk olarak Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 7 verimli kuyu tespit ettik. Bu kuyuları şehir şebekesine bağlamak üzere terfi merkezi kurma çalışmalarımıza başladık” dedi.

İçme Suyu Projesi Başladı5

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Projenin tamamlanmasıyla birlikte, söz konusu mahallelere kesintisiz içme suyu temin edileceğini ifade eden Ekinci, “Söz verdik, çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

İçme Suyu Projesi Başladı4

Ekinci, altyapı çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve projenin tamamlanmasıyla birlikte su kesintilerinin sona ereceğini belirtti.

Muhabir: Alpaslan Demir