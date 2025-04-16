Kazada motosiklet sürücüsü F. E. Bacağından hafif yaralandı.

Edindiğimiz bilgilere göre, sürücü M. D. yönetimindeki araç, Cemil Çiçek Bulvarı’ndan Üniversite istikametinden merkez yönüne doğru ilerliyordu.

O esnada, Akyüzler Tarım Aletleri önündeki dönel kavşağa yaklaşan M. D.’nin aracı ile kavşaktan ana yola çıkmaya çalışan motorlu bisiklet sürücüsü F. E. arasında çarpışma meydana geldi. Çarpışma, aracın sol ön kısmıyla motosikletin ön kısmının birbirine vurmasıyla gerçekleşti.

KUSURLU SÜRÜCÜ BELİRLENDİ

Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda, kazanın motosiklet sürücüsü F. E.’nin hatasından kaynaklandığı tespit edildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 57/1-B maddesine göre, kavşaklarda sürücüler, karayolundan gelen araçlara geçiş hakkı vermek zorunda olduğu belirtildi.

Ancak F. E., kavşaktan çıkarken bu kuralı ihlal etmiş ve ana yola çıkan M. D.’nin aracına çarptı. Bu ihlal, kazanın meydana gelmesinin başlıca nedeni olarak gösterildi.

BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü F. E.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı, Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. F. E.’nin durumunun stabil olduğu ve hafif yaralar aldığı bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan F. E.’nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.