Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı M. Necati Ercan ve beraberindeki teknik heyet, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapımı devam eden Araplı Göleti ile Eymir Göleti’nde incelemelerde bulundu.

Gövde dolgu imalatlarının sürdüğü projeleri yerinde inceleyen heyet, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. DSİ yetkilileri, projelerin bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Ziyarette, sahadaki ilerleme durumu değerlendirilirken, iş güvenliği ve kalite standartları açısından da kontroller gerçekleştirildi.