Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında 1 kilo 46 gram kokain ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimize uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla Bursa yolu uygulama noktasında zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışma sonucu 1 kilo 46 gram kokain ele geçirilmiş, şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.