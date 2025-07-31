Meyve ve sebze yetiştiriciliği sırasında, tarımsal zararlıları kontrol altına almak amacıyla kullanılan kimyasallar, ciddi sağlık riskleri barındırıyor.

Bu kimyasalların gıdalarda kalıntı olarak kalması durumunda, uzun süreli maruziyet, sinir sistemi bozuklukları, hormonal denge bozulmaları gibi birçok olumsuz etkiye yol açabiliyor.

Bu etkileri en aza indirmek için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.

Pestisit Kalıntılarına Dikkat

Yapılan araştırmalar, pestisit kalıntılarının insan vücudunda uzun vadede; kanser, Parkinson hastalığı, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları, üreme sorunları ve bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu nedenle gıdaların daha sağlıklı şekilde tüketilmesi için doğru yıkama yöntemlerinin kullanılmasını ve pestisit kalıntısı az olan meyve-sebzelerin tercih edilmesini öneriyor. Gıdaların ovalayarak yıkanması bu açıdan oldukça önemli.

Riski Azaltın

Pestisit kalıntılarını azaltmanın diğer bir yolu da kabuğu soyulabilen sebze ve meyvelerin kabuklarının soyulmasıdır. Patates, salatalık, armut, elma, avokado, lahana ve marul bu gruba giren başlıca besinler arasında yer alır.

Sadece Meyve ve Sebzede Yok

Pestisit sadece meyve ve sebzelerde değil, kırmızı ve beyaz et ürünlerinde de görülebilir. Bu tür ürünlerde pestisitten korunmak için yağların ve derinin ayıklanması gerekir. Ayrıca besinleri karbonatlı ya da sirkeli suda bekletmek de etkili koruma yöntemlerinden biridir.

Pestisit Oranının En Az Olduğu 4 Besin

Tüm bunlara ek olarak, yapılan analizlerde pestisit kalıntısı en az olan besinler de açıklandı. Avokado, kuşkonmaz, lahana ve soğanın pestisit kalıntısı açısından en temiz besinler olduğu belirlendi. Bu dört besin, dünyanın en temiz gıdaları arasında yer aldı.