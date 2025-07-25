Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, üretim kuyularındaki pompaların tam kapasiteyle çalışabilmesi için yeni bir elektrik hattı çekildiğini ve 400 kilovatlık bir trafo kurulumunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekinci, “Bu yatırım sayesinde hem su kesintilerinin önüne geçmeyi hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli ve sürdürülebilir bir içme suyu hizmeti sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ekinci, “çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelindeki içme suyu hizmetlerinde önemli bir iyileşme sağlanacak” ifadelerini kullandı.