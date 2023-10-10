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“37. Ahilik Haftası” etkinlikleri kapsamında İlçe Müftülüğü tarafından “Ahilik Kültürü ve Kardeşlik Ahlakı” konulu konferans düzenlendi.

Müftülük tarafından belirlenen okullarda Vaiz Selma Çiloğlu ve Mustafa Akca tarafından öğrencilere ahilik hakkında konferans verildi.

Ahi ve ahilik kavramlarının anlamları ile giriş yapılan konuşmada ahilik teşkilatının tarihsel gelişimi, Ahi Evran, ahilik ilkeleri, ahiliğin etkileri gibi konulara değinerek öğrencilere ahilik konusunda bilgi verildi.

Devamında ahiliğin temelde Kur'an'a ve Hz. Peygamber'in sünnetine dayandırılan prensipleriyle İslâmî anlayışa doğrudan bağlı olan ahiliğin, tasavvufta önemli bir yeri bulunan "uhuvvet"ihatırlatmasından dolayı da kolayca yayılması ve kabul görmesinin mümkün olduğunu belirterek, bu teşkilâtın Anadolu'da kurulmasında fütüvvet teşkilâtının büyük tesiri olduğunu vurgulandı. (Haber Merkezi)