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Sorgun İlçe Müftülüğü tarafından proje kapsamında bakanlıkların ve ilçe müftülüklerinin yapmış olduğu çalışma planı çerçevesinde belirlenen okulların öğrencileri ile camilerde ve müftülüğe ait mekanlarda buluşuldu.

Proje kapsamında ekim ayında belirlenen edep, saygı ve nezaket konuları ele alındı. Program sonunda öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

PROJENİN DETAYLARI NEDİR?

ÇEDES protokolüne göre projenin amacı, öğrencileri “bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre” yetiştirmek. Proje, din görevlilerinin öğrencilere “Değerler Eğitimi” vermesinin önünü açıyor. Bu kapsamda okul içinde ve dışında öğrencilerle çeşitli faaliyetler yürütülmesini hedefleyen proje hem MEB’e hem Diyanet’e hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na belli sorumluluklar yüklüyor. Projenin merkezleri arasında diyanet gençlik merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezleri ve MEB’e bağlı resmî okullar yer alıyor. Ayrıca proje kapsamındaki etkinlikler, “il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onay vermesi” halinde protokol taraflarınca sağlanan okul dışı mekanlarda da gerçekleştirilebiliyor. Protokolde “ÇEDES Uygulama Mekânları” diye tarif edilen bu mekanların hangi mekanlar olacağı yönünde ise herhangi bir tarif ya da kısıt bulunmuyor. Diyanet Gençlik Merkezleri’nde yürütülecek faaliyetlerde görev alacak personeller ve gönüllü öğrenciler, il ve ilçe müftülüklerince belirleniyor. (Haber Merkezi)