MasterChef'te jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında ve nerelidir?

Somer Sivrioğlu, Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucudur. 25 Mayıs 1971'de dünyaya gözlerini açan Somer Sivrioğlu'nun şu anki yaşı 53'tür. Siviroğlu, İkizler Burcu'dur. Aynı zamanda iki çocuk babasıdır. Aslı Sencer ile evliliğinden sonra 2021 yılında boşanmıştır. Somer Şef'in koyu Fenerbahçeli olduğu bilinir. Somer Sivrioğlu, bilinen adıyla Somer Şef, ünlü Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucudur. Somer Şef, MasterChef Türkiye jürisinde yer almaktadır.

MasterChef Türkiye jürisi olan Somer Şef, İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelse de aslen Eskişehir kökenlidir. Daha sonra Avustralya'ya gitse de yeniden ülkesine dönmüştür ve günümüzde hayatına İstanbul'da devam etmektedir.

Somer Sivrioğlu'nun kendine ait bir kitabı da vardır. Hayranları tarafından yoğun olarak merak edilen bu kitap, David Dale ile kaleme alınmıştır.

Kitabın adı ise "Anadolu: Türk Mutfağında bir Macera Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" olarak bilinir. Ayrıca şef, bir dönem "Lezzet Yolculuğu" isimli bir radyo programında sunuculuk da yapmıştır. Somer Sivrioğlu'nun çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptığı da bilinmektedir.

Hayatının bir döneminde Avustralya'ya gitmiş, ancak sonrasında yeniden Türkiye'ye dönerek İstanbul'da yaşamını sürdürmeye başlamıştır.