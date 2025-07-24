Malatya’nın Hekimhan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki Selda Kaya sokak ortasında eski eşi G.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, Turgut Özal Mahallesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, kısa süre önce boşanan Selda Kaya ile eski eşi G.K. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., yanında taşıdığı çantadan çıkardığı tabanca ile Kaya’ya ateş etti.

Ağır yaralanan Selda Kaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli G.K., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, G.K.’nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya’ya ateş ettiği, Kaya’nın ise kanlar içinde yere yığıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.