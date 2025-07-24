İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz aylarda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla doğrudan bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan U.B. ve B.B.'nin yanı sıra, olay günü sanıklarla birlikte hareket ettikleri tespit edilen iki çocuk sanığın da dava dosyasına dahil edildiği açıklandı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturmanın, ana dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme İddianameyi Kabul Etti

Savcılık tarafından sunulan birleştirme talepli iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylece davada yargılanan sanık sayısı iki kişiden dört kişiye yükseldi. U.B. ve B.B.’nin tutukluluğu devam ederken, M.A.D. ve A.Ö.’nün de yargılanmasına aynı dosya üzerinden devam edilecek.

Duruşma Tarihi Belli Oldu

Mahkeme, birleşen dosyanın ardından duruşma tarihini de netleştirdi. Sanıklar, 2 Ekim tarihinde hâkim karşısına çıkacak. Davanın seyri, yeni sanıkların ifadeleri ve deliller doğrultusunda şekillenecek.

Ne Olmuştu?

Kadıköy'de yaşanan olayda 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklanmış ve dava açılmıştı. Son gelişmeyle birlikte dosyaya iki çocuk sanık daha eklendi.