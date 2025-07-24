Köy halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Kaymakam Öztürk, hem muhtar hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak köy konağında incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra köy camisinin lavabo bölümünde yapılan tamirat çalışmaları yerinde görüldü.

Kaymakam Öztürk ayrıca mezarlık duvarında sürdürülen bakım ve onarım faaliyetlerini de inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talepleri Dinledi

Ziyaret boyunca köy halkının ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Öztürk, vatandaşlara ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.