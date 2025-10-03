Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, silahla C.İ.’ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan C.İ. kanlar içerisinde yere kalırken, şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli ölüm: Cami çıkışında karı koca vuruldu
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vurulan Adam (1)

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saat 01.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta meydana geldi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA