Maden suyu sağlıklı bir içecek olarak sofralarda yerini alıyor.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ya da ağır yemeklerden sonra tercih edilen maden suyu, yanlış tüketildiğinde ise fayda yerine ciddi zararlar verebiliyor.

İşte uzmanların uyarıları ve günlük hayatta en sık yapılan hatala

Çok Fazla Tüketmeyin

Pek çok kişi, “maden suyu sağlıklıdır” düşüncesiyle günde birkaç şişe birden tüketiyor.

Özellikle spor salonlarından çıkanların ya da yaz sıcağında serinlemek isteyenlerin elinde sürekli maden suyu görmek mümkün ama uzmanlara göre bu alışkanlık masum değil.

Günde 2–3 şişeden fazlası, vücuttaki sodyum oranını artırarak tansiyon yükselmesine, böbreklere yük binmesine ve ödem oluşmasına neden olabiliyor.

Klasik Yapılan Alışkanlık Büyük Zarar

Maden suyunu en sık tükettiğimiz anlardan biri yemek sonrası.

Özellikle kebap, lahmacun ya da pizza gibi ağır yemeklerin ardından “midemi rahatlatsın” diye hızla maden suyuna sarılıyoruz.

Fakat yemek esnasında ya da hemen ardından hızlıca içilen maden suyu, reflüyü tetikliyor, gaz ve şişkinliği artırıyor.

Yani mideyi rahatlatmak isterken tam tersi etki yaratabiliyor.

Tansiyonunuz Fırlamasın

Yaz aylarında serinlemek için bazı kişiler maden suyunu ayranla ya da ekstra tuz ekleyerek tüketiyor. Sosyal medyada da “tuzlu soda ayran” tarifleri oldukça popüler.

Bu yöntem, özellikle yüksek tansiyon ve kalp hastaları için en riskli tüketim şekli çünkü zaten sodyum içeren maden suyuna bir de tuz eklendiğinde, vücuda aşırı tuz yüklenmiş oluyor.

Bu da ani tansiyon yükselmelerine, kalp ritim bozukluklarına ve ödem sorunlarına yol açabiliyor.

İki Kat Artıyor

Bir başka yanlış da maden suyunu meyve suyu, şurup ya da gazlı içeceklerle karıştırmak. Özellikle çocuklara daha “tatlı” gelsin diye yapılan bu yöntem, içeceğin kalorisini ve şeker oranını ciddi şekilde yükseltiyor. Uzmanlar, bu tür karışımların kilo alımına, insülin direncine ve uzun vadede diyabet riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Nasıl Tüketilmeli

Günde 1 şişe yeterli. Daha fazlası vücuda zarar verebilir.

Düşük sodyumlu olanları seçin. Etiketleri mutlaka kontrol edin.

Sade için. İçine tuz, şeker veya başka katkı koymayın.

Spor sonrası veya sıcak havalarda mineral kaybını yerine koymak için idealdir.

Yemekten hemen sonra değil, biraz zaman geçtikten sonra içmek sindirimi kolaylaştırır.