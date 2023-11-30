Şoförlerin gününü kutladı

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Başkan Bakıcı; “Araçları başında rızıklarının peşinde olan, ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen şoförlerimizin, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler bol kazançlar dilerim” dedi.

Bakıcı yaptığı açıklamada, “4 teker üzerinde rızıklarının peşinde olan, ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen, kazandığı her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan, çilekeş, vefakar, cefakar tüm Tırcı, kamyoncu, otobüsçü, servisçi, minibüsçü ve taksici şoför esnafımızın, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü şahsım, yönetimim ve esnafım adına kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler bol kazançlar dilerim. Şoförlük, insanları sevdiklerine güven içinde ulaştıran bir meslektir. Bu nedenle en az diğer onurlu meslekler kadar kutsaldır" ifadelerini kullandı.