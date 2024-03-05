Skoda Türkiye Distribütörü olan ve Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Yüce hakkındaki ilgi, bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdiği iddialarının ardından artmıştır. İşte Ahmet Yüce'nin biyografisi:

Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da doğmuş ve eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. Otomotiv sektöründe dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte yer almış ve Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlamıştır. 1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyelerinden biri olarak derneğin faaliyete geçmesine katkıda bulunmuştur. Fransızca bilen Ahmet Yüce, son olarak Skoda’nın Türkiye temsilcisi olan Yüce Auto A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Ahmet Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır. 2022 yılında Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 89. sırada yer almıştır. Serveti, 650 milyon dolar olarak tahmin edilmektedir.