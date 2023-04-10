Polis teşkilatının 10 Nisan 1845 tarihinde kurulduğunun altını çizen Başkan Aydoğmuş, “Kurulduğu günden bugüne vatanımızın milletimizin salahati ve güvenliği için kendinden ailesinden ve sevdiklerinden ödün veren, canını ortaya koyarak milletimizin vatan topraklarında rahat yaşamasını sağlayan Türk Polis Teşkilatımızın 178’inci yılını kutluyorum. Bu uğurda şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet yarılılara acil şifalar diliyorum. Ayrıca güvenlik güçlülerimizin sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi uzun çalışma saatlerinin düzenlemesi üzerlerindeki amir baskısının siyasi baskılarının kaldırılması gerektiğini ısrarla belirtmek istiyorum. Rabbim tüm emniyet mensuplarımızın ağına taş değdirmesin, siz varsanız biz güvendeyiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi