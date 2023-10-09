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İlçe protokolünü makamda kabul eden Kaymakam Yıldırım ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kamu kurum müdür ve amirleri ile teker teker tanışan Kaymakam Alperen Yıldırım kendisini tanıttı.

ALPEREN YILDIRIM KİMDİR?

Sivas ilinde dünyaya gelen Alperen Yıldırım, ilk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. 2021 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Akabinde Sivas Barosu bünyesinde Avukatlık Stajını tamamlayarak Avukatlık Ruhsatnamesi almaya hak kazandı.

2023 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. İl merkez stajını Sivas ilinde, Mülkiye Müfettişi refakatindeki teftiş stajını Mardin ili Kızıltepe, Derik ve Yeşilli ilçelerinde tamamladı. 6 Şubat tarihli depremler sonrasında Malatya ilinde konteyner kent sorumlu Mülki İdare Amiri olarak görev yaptı.

28.09.2023 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile Aydıncık ilçesine görevlendirilen Kaymakam Alperen Yıldırım, 09 Ekim 2023 tarihi itibariyle görevine başladı.