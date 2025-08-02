Söz konusu yapının yüzlerce kişiye; sahte mezuniyet, not değişikliği, usulsüz e-imza üretimi ve sistemlere yetkisiz erişim gibi yöntemlerle kamuda unvan ve statü elde ettirdiği belirlendi. İddianamede yer alan bilgilere göre, bu yolla hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişi sahte akademik derece, unvan ve statü elde etti.

Türkiye'de düzenlenen soruşturmayla birlikte dijital çağın en organize sahtecilik ağlarından biri daha ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmayla birlikte sahte kimlik ve belgelerle e-imza ürettikleri belirlenen yapıya yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon sonrası gözaltılar yaşanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin de detayları ortaya çıktı.

Sahte İmzalarla Kamu Kurumlarına Sızdılar

Türkiye'nin farklı illerinde sahte kimlik ve belgelerle e-imza üreten yapının, bu imzalar aracılığıyla üniversite sistemlerine ve kamu kurumlarının dijital altyapılarına girdiği belirlendi.

Yüzlerce Kişiye Avantaj Sağladılar

Sistem boşluklarını kullanan şüpheliler; mezuniyet kayıtları, not ortalamaları, doçentlik başvuruları ve diploma bilgilerini manipüle ederek yüzlerce kişiye avantaj sağladı.

Sahte İmza İle Kamuda Unvan Ve Statü

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre iddianamede; sahte mezuniyet, not değişikliği, usulsüz e-imza üretimi ve sistemlere yetkisiz erişim gibi yöntemlerle kamuda unvan ve statü elde etmeye çalışan şüphelilerin detaylı eylemleri sıralandı.

Eylemler arasında not ortalamasını 1.29’dan 3.29’a yükseltmek, başkası adına e-imza üretmek, kayıtlı olmayan kişileri mezun gibi göstermek ve kamu kurumlarında görev almak üzere diplomatik belge üretmek gibi ağır fiiller yer aldı.

Yüzlerce Kişiye Sahte Akademik Derece

Hukukçudan gıda mühendisine, öğretmenden eczacıya, yüzlerce kişinin sahte akademik derece elde ettiği ortaya çıkarılırken, soruşturma ise derinleşiyor.