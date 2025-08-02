27 Mayıs 1963’te Diyarbakır Lice’de dünyaya geldi. Babasının adı Fehmi, annesinin adı Sabahat’tır. Tanrıkulu, evli ve 3 çocuk babasıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirmiştir.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans, Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını yapmıştır. 1985 senesinde serbest avukatlık yapmaya başladı.

1986-2002 seneleri arasında Diyarbakır Barosu Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında ise Başkanlık görevini yaptı. 1988 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin kuruculuğuna öncülük etti.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında bulundu. 1998’den itibaren Diyarbakır Temsilciliğini görevini yaptı.

İnsan Hakları gibi alanlarda çok sayıda toplantı, gösteri, panel, ulusal ve uluslararası organizasyona katkı gösterdi. Rapor, bildirinin yazılmasını sağladı. 1997 Robert Kennedy İnsan Hakları ödülünü aldı. Yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.