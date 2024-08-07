Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Sırbistan'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

6 Ağustos akşamı oynanan çeyrek final mücadelesinde Sırbistan, İtalya'ya karşı 24-26, 20-25 ve 20-25'lik setlerle yenilerek Olimpiyatlar’a yedinci sırada veda etti.

İtalya ise yarı finale yükselerek Türkiye ile eşleşti. Maç sonrası açıklama yapan Guidetti, Sırbistan takımının geçmiş başarılarına dikkat çekti ve "Bu son maçın, bu oyuncu grubunun Sırbistan için yaptıklarını ortadan kaldırmasını istemiyorum.

Suçlayacak birine ihtiyacınız varsa beni suçlayın. Sırbistan’a birçok kupa ve madalya kazandırdılar. Son 15-20 yılda voleybolun çıtasını yükselttiler. Onlara kızmayın, çünkü inanılmaz işler yaptılar" ifadelerini kullandı.

Guidetti, ayrıca Sırbistan Voleybol Federasyonu ile iletişim eksikliğinden de şikayet etti. "Sözleşmem bitti, federasyonla yaz boyunca sadece üç dakika konuştum.

Sanırım bu benim son maçımdı. Tüm yaz sadece üç dakika, biraz WhatsApp üzerinden ama yüz yüze - üç dakika. İhtiyacım olan her şey vardı, program, profesyonel kadro... Ama iletişim, konuşma, planlama yoktu" şeklinde konuştu.

Sırbistan Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024’ü yedinci sırada tamamlamasının ardından, önceki iki Olimpiyatta başarı göstermişti. 2016 Rio Olimpiyatları’nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ise bronz madalya kazanmıştı.