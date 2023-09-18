Proje kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çalışmalara start verildi.

Bu proje kapsamında ilk adım atılarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çalışmalara başlandı. Bu çalışmalarla köylerin ve meraların idari sınırları daha net bir şekilde belirlendi.

Proje, 2018 yılında başlamış olup Trakya Bölgesi'nde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeriyle başladı.

Çalışma sürecinde kaymakamlık ve valilik arşivleri titizlikle incelendi. Bu inceleme sürecinde köylerin ve meraların idari sınırları netleştirildi ve ilgili evraklar tek tek tarandı. Proje ekibi sahada yerinde incelemelerde bulunarak verilerin doğruluğunu teyit etti. Trakya'daki arazi koşullarının uygunluğu nedeniyle bu bölgeden başlanması tercih edildi.

Projenin başlatılmasından sonra, farklı bölgelerden İçişleri Bakanlığı'na benzer çalışmaların yapılması için talepler geldiği bilinmektedir. Bu proje, mülki idari sınırların güncellenmesi ve modernizasyonu konusunda önemli bir adım olarak görülmektedir. İlgili illerdeki sınırların netleştirilmesi, yönetim ve planlama süreçlerine daha fazla doğruluk ve etkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. (Haber Merkezi)