Bu kapsamda, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 91 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 18 Eylül ile 29 Eylül tarihleri arasında başvurularını çevrimiçi olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi aşamasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, ancak genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubundan 60 ve üzeri puan alan adayların sıralaması esas alınacaktır. Her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecek ve aynı pozisyonlar için 2 katı kadar yedek aday listeye alınacaktır.

Başvuruların sonuçlarına dair asıl ve yedek aday listesi, "www.uab.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacaktır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu alımla nitelikli personelini genişletmeyi hedefliyor. Başvuruları kaçırmamak için belirtilen tarihleri takip etmeyi unutmayın! (Haber Merkezi)