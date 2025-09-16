Sinem Yıldız, 1980 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.

Sunucu Sinem Yıldız bale ve tiyatro eğitimi almış, Kültür Koleji, Ar-El Koleji ve Yenidünya Kolejinde ilköğretim ve ortaokul eğitimlerini tamamladı.

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden mezun olan Yıldız üniversite döneminde Show Tv'de staj yaptı.

Şimdiye dek televizyon ekranlarında magazin programları arasında "Pazar Sürprizi, Sabah Sefası, Still, Adım Adım Türkiye ve Güngör & Sinem Show adında programları sundu.

Daha sonra Flash Tv ekranlarında yayınlanan Ne Çıkarsa Bahtına isimli izdivaç programı sunan Sinem Yıldız en son Star TV'de Hayat Sevince Güzel adlı programı sundu.

Ayrıca birçok festivalde sunucu olarak da yer alan başarılı isim olarak adını duyurdu.

Evlendi Mi?

Magazin insanlarının ilgisini çeken isimlerden biri olan Sinem Yıldız, özel yaşamını genel ekran görüntüsünden bağımsız yürütmeyi tercih ediyor.

Bu nedenle medeni durumuna dair resmi ve net bir bilgi kamuya açık değil.