Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın özel hayatı ve eski eşi Nazan Güneş, son günlerde gündeme gelen iddiaların ardından merak konusu oldu. Ufuk Özkan'ın "Geniş Aile" dizisindeki Cevahir karakteriyle geniş kitlelerce tanınmasının yanı sıra, özel hayatındaki gelişmeler de hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Nazan Güneş Kimdir, Ufuk Özkan İle Evliliği ve Kariyeri

Evliliği: Nazan Güneş'in hayatına dair en çok bilinen detay, ünlü oyuncu Ufuk Özkan ile olan evliliğidir. Çift, 2005 yılında nikah masasına oturmuş ve 17 yıl süren evliliklerini 2 Ağustos 2022 tarihinde sonlandırmıştır.

Çocuğu: Nazan Güneş ve Ufuk Özkan'ın bu evlilikten Eren Özkan isminde bir oğulları bulunmaktadır.

Kariyeri: Nazan Güneş, geçmişte sanat camiasının önemli topluluklarından biri olan Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak görev yapmıştır. Yaklaşık 10 yıl boyunca bu ekipte yer aldığı bilinen Güneş, profesyonel kariyerini dans üzerine kurmuştur.

Nazan Güneş Nereli ve Ne İş Yapıyor?

Nazan Güneş'in aslen nereli olduğuna dair kamuoyuna açık bir bilgi bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Anadolu Ateşi'nden ayrıldıktan sonra güncel olarak ne iş yaptığına dair de net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Nazan Güneş, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isim olarak tanınmaktadır.