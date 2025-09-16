Özkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bu flaş gelişme sonrası Özkan'ın biyografisi yeniden gündem oldu ve "Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında nereli" sorusu sıkça gelmeye başladı.

Birçok dizi ve filmde başrol oynayan ve adını "Geniş Aile" dizisiyle milyonlara duyuran Ufuk Özkan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Geçen sene siroz tedavisi gören Özkan'ın bu haberleri yalanladı. Bu gelişmeler sonrası "Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında nereli", "Ufuk Özkan evli mi, çocuğu var mı" soruları sıkça gelmeye başladı.

Ufuk Özkan Kimdir?

11 Nisan 1975’te Almanya’nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Ufuk Özkan, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Annesi Trabzon’un Of ilçesinden, babası ise Samsun’un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes kökenlidir. Çocukluk yıllarını Almanya’da geçiren Özkan, 12 yaşında ailesiyle Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Türkçeyi yeterince bilmediği için eğitimine 8. sınıftan değil, 5. sınıftan devam etti.

İlköğrenimini Samsun Belediye Ortaokulu’nda tamamlayan Özkan, Samsun Belediye Konservatuvarı ve ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda görev aldı ve üç yıl boyunca Tiyatro Kılçık bünyesinde kabare tiyatrosu yaptı.

Oyunculuk kariyerine televizyonla da adım atan Özkan, 2003 yılında BKM yapımı Ölümsüz Aşk dizisinde başrol oynadı. Daha sonra Asuman Dabak Tiyatrosu’nda sahne aldı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Geniş Aile dizisinde hayat verdiği “Cevahir” karakteriyle büyük bir çıkış yaptı ve geniş kitlelerce tanındı.

Ufuk Özkan Evli Mi, Çocuğu Var Mı?

Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş’ten 2022’de boşandı. Çiftin Eren adında bir oğulları vardır.