Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'den CHP'ye geçen yönetim değişikliğiyle birlikte, Üsküdar'ın yeni Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, Sinem Dedetaş'ın kariyerine ve başarılarına dair bilgiler:

SİNEM DEDETAŞ'IN EĞİTİM VE KARİYER GEÇMİŞİ

1981 yılında Eskişehir'de doğan Sinem Dedetaş, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

Sinem Dedetaş, 2019'dan 2023'e kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Bu dönemde, İstanbul Şehir Hatları'nın ilk kadın genel müdürü olarak dikkat çekti ve birçok önemli projeye imza attı.

MESLEKİ BAŞARILARI VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI

Dedetaş, ulusal ve uluslararası firmalarda yaklaşık 10 yıl süren meslek hayatında yapısal analiz, tasarım ve plan onay mühendisliği gibi çeşitli pozisyonlarda bulundu. Mesleki ideallerini gerçekleştirmek amacıyla eşiyle birlikte kendi şirketini kurdu ve denizcilik ile gemi inşa sektöründe dünya çapında inovatif projelere imza attı. Şirketi, genç mühendisler için hem meslek hem de istihdam fırsatları sundu.

Sinem Dedetaş, toplumsal konulara duyarlılığı ve çözüm odaklı yaklaşımıyla 2014-2016 yılları arasında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Bu deneyimi, özel sektör tecrübesini kamu sektöründeki başarılarıyla pekiştirdi.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş.'DEKİ YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR

İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev aldığı süre boyunca kadın istihdamını %295 oranında artırdı ve tarihi Haliç Tersanesi'ni yeniden faaliyete geçirerek dünya çapında önemli projelere imza attı. Deniz taksilerden restorasyon çalışmalarına kadar birçok projede şeffaf ve verimli bir kamu bütçesi yönetimi sağladı.

Sinem Dedetaş, 2023 yılında Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Su Yolu Komitesi başkanlığına seçilerek uluslararası alanda da adını duyurdu.

Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanlığı döneminde nasıl bir değişim getireceği, merakla bekleniyor.