AA'nın 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST'te İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) standını ziyaret edenler, "siyah asker sineği" olarak Türkçeleştirilen çevre dostu BSF, BSF ham maddeli güzellik malzemeleri, kedi ve köpek maması ile gübreyi inceleme fırsatı buldu.

Çalıkoğlu, sineğin yağını kullanarak elde ettiği son ürün olan yüz nemlendiricisi ve temizleyicisine ilişkin, stantta bilim meraklılarına bilgi verdi.

Dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, siyah asker sineğinin larvasından kozmetik sanayi için yağ üretimi yaptıktan sonra arta kalanları kedi ve köpek maması ile gübreye dönüştürdüklerini söyledi.

Kozmetik amaçlı yaptıkları son ürün olan yüz nemlendiricisi ve temizleyicisini ilk kez TEKNOFEST İzmir'de meraklılarla buluşturduklarını dile getiren Çalıkoğlu, "TÜBİTAK projesi olarak başlayan çalışmamız İZKA desteğiyle ileri aşamaya geçti ve artık üretim aşamasındayız. Özel bir sinek türü olan siyah asker sineğinden larvalar elde ediyoruz, organik atıklarla beslenen larvaları büyütüyoruz, yağını alıyoruz. Kozmetik sanayide nemlendirici ve temizleyici içinde kullanıyoruz." dedi.

Çalıkoğlu, çalışmalarıyla ilgili uluslararası patent başvurusunda bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz yağın kalitesi palm yağı ve Hindistan cevizi yağı ile paralel. Üstelik doğa dostu bir üretim süreci var. Diğer yağlarda olduğu gibi ormansızlaştırma söz konusu değil. Uluslararası patent başvurumuzu da yaptık. Bu ham maddenin çok önemli özelliği temizleyici nitelikte olması. Ürünün içerdiği yüksek protein nedeniyle gençleştirme konusunda da etkili olduğunu düşünüyoruz, araştırmalarımız sürüyor."

Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, stanttaki bir kavanoz içinde tanıtılan siyah asker sineğine özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiğini, kozmetik ürünleri konusunda da kadınların bilgi almak istediğini sözlerine ekledi. (AA)