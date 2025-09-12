Yozgat'ta, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar sonrasında toplatılan kalem setleri, hem öğrencilere moral kaynağı oluyor hem de çevreye katkı sağlıyor. ÖSYM’nin üniversite ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi önemli sınavları sonrasında toplanan bu kalem setleri, Yozgat Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere yeniden kazandırılıyor.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite ve KPSS sınavları sonrasında Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve gönüllü gençler tarafından toplanan kalem setleri okula yeni başlayan çocuklara dağıtıldı.

Saray köyünde 1’inci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri çocuklara kalem seti dağıttı.

Bilgilendirme Yapıldı

Etkinlikte, Gençlik Merkezlerinin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini destekleyen projelerin önemine vurgu yaptı. Öğrencilere sunulan bu bilgiler, gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de desteklemeyi amaçlıyor.

“Güzellikleri Yaşatmaya Çalışıyoruz”

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Okul ortamlarının güzelliklerini yaşatmaya çalışıyoruz. ÖSYM’nin sınavlarda dağıtılan kalem setlerini toplayarak, tekrar öğrencilerimize hediye ediyoruz. Bu hem öğrencilerimizin sevinmesine neden oluyor hem de çevreye katkı sağlıyoruz. Köy okulları dahil tüm okulları ziyaret etmeye devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak alanımızda hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.