Kış öncesi kademeli sisteme geçiliyor. Elektrikte uygulanan tarife, doğalgaz faturalarında da hayata geçirilecek. Artık ortalama tüketimi aşan abonelerin faturaları katlanacak.

Kış ayları yaklaşırken doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Çok doğalgaz tüketen aboneler daha yüksek fatura ödeyecek. Elektrikte geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen kademeli tarife, doğalgaz için de uygulanacak.

Elektrikte 1200 lira altında gelen faturaların yarısını devlet karşılıyordu. Ancak bu tutarın üzerindeki faturalar için destek kaldırıldı. Yeni düzenleme ile faturalar iki katına çıktı. Aynı sistem doğalgazda da hayata geçirilecek.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğalgaz dağıtım şirketlerinin teknik hazırlıkları sürdürdüğünü ve çalışmaların 1 Ekim’e kadar tamamlanacağını aktardı.

Aydilek, “Doğal gazda, çok tüketenin çok ödeyeceği kademeli tarife çalışması hızlandı. Dağıtım şirketleri, teknik altyapıyı 1 Ekim’e kadar hazır hale getirecek. Uygulamanın kasım ya da aralık ayında başlatılması söz konusu. Ortalama tüketimin üzerindeki abonenin faturası katlanacak.” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde elektrik tarifesinde olduğu gibi bir sınır belirlenecek. Bu sınırı aşan doğalgaz kullanıcıları, daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kış öncesi düzenlemeye gidilmesi vatandaşlardan tepki çekti. Aboneler, düzenlemenin ertelenmesini isterken, en azından bu kışı düşük fatura ile geçirmek istediklerini dile getiriyor.