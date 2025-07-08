Ne düşmanda mertlik kaldı
Ne dostlarda vefa şimdi
Sadıklarım cani oldu
Bize düşen cefa şimdi
Biz gerçekten öksüz kaldık
Yaralandık köksüz kaldık
Haklı iken haksız kaldık
Benden ayrı kafa şimdi
Uyuturlar uyuyoruz
Sulanırsak büyüyoruz
Yalanlarla doyuyoruz
Soysuz sürer sefa şimdi
Kalbimizle dilimizi
Destekledik delimizi
Terk eyledik yolumuzu
Layık mıyız affa şimdi
Hata olur etmem güman
Geri dönmek olur hemen
Yükleniriz yalan dümen
Var mı tartsın kefe şimdi
Zor günleri aşırmışken
Yedi düvel şaşırmışken
Dünya dile düşürmüşken
Düştüğümüz tefe şimdi
Menfaate koşuyoruz
Cazla popla coşuyoruz
Hainleri taşıyoruz
Cinsi bozuk efe şimdi
Şehit eder koçumuzu
Ateş yakar içimizi
Yüklettiler göçümüzü
İmreniriz safa şimdi
İşte doğru gerçek bunlar
Akıl azdan çoğu anlar
Aşık İdris kötü günler
Hani ya Mustafa şimdi