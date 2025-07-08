Ne düşmanda mertlik kaldı

Ne dostlarda vefa şimdi

Sadıklarım cani oldu

Bize düşen cefa şimdi

Biz gerçekten öksüz kaldık

Yaralandık köksüz kaldık

Haklı iken haksız kaldık

Benden ayrı kafa şimdi

Uyuturlar uyuyoruz

Sulanırsak büyüyoruz

Yalanlarla doyuyoruz

Soysuz sürer sefa şimdi

Kalbimizle dilimizi

Destekledik delimizi

Terk eyledik yolumuzu

Layık mıyız affa şimdi

Hata olur etmem güman

Geri dönmek olur hemen

Yükleniriz yalan dümen

Var mı tartsın kefe şimdi

Zor günleri aşırmışken

Yedi düvel şaşırmışken

Dünya dile düşürmüşken

Düştüğümüz tefe şimdi

Menfaate koşuyoruz

Cazla popla coşuyoruz

Hainleri taşıyoruz

Cinsi bozuk efe şimdi

Şehit eder koçumuzu

Ateş yakar içimizi

Yüklettiler göçümüzü

İmreniriz safa şimdi

İşte doğru gerçek bunlar

Akıl azdan çoğu anlar

Aşık İdris kötü günler

Hani ya Mustafa şimdi