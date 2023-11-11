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“Simbat İsrail malı mı? Simbat Türk malı mı? Simbat hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

SİMBAT İSRAİL MALI MI?

Simbat markası, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olan Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. adına üretilen bir kuruyemiş markasıdır. Üretim sürecinde kullanılan malzemeler arasında Amerika'dan ithal edilen bademler bulunsa da, Simbat'ın kendisi Türk malıdır.

SİMBAT HANGİ ÜLKENİN?

Simbat kuruyemişleri, Milhans Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmektedir. Bu şirket, Simbat markalı ürünleri Türkiye'de üretmekte ve tüketicilere sunmaktadır. Dolayısıyla, Simbat Türkiye menşeli bir markadır.

Simbat kuruyemişleri arasında öne çıkan Soslu Cips Fıstık ise Seyran Gıda tarafından üretilmektedir. Bu ürün de Türk malıdır ve yerel üreticiler tarafından üretilen lezzetli bir atıştırmalıktır.