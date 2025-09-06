Gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları 15 bin 800,40 liradan 31 bin 600 liraya, silah bulundurma vesikaları 25 bin 282,70 liradan 50 bin 565 liraya, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri ise 611,20 liradan bin 225 liraya yükseltildi.

Bireysel silahlanmanın artmasıyla yaşanan ölümler yeni düzenlemeyi de beraberinde getirdi.

Resmi Gazetede Yayımlandı: Yüzde 100 Oranında Zam Yapıldı

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak maktu harç tutarlarına zam uygulandı.

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Harç bedellerine yaklaşık yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Taşıma Ruhsatı 31 Bin 600 Liraya Çıktı

Resmi makamlarca gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları için maktu harç tutarı 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Böylece önceki döneme göre neredeyse iki katına çıkan harç, bireysel silah ruhsat maliyetini ciddi oranda artırdı.

Bulundurma Ruhsat Harcı 50 Bini Geçti

Silah bulundurma ruhsat harcı ise 50 bin 565 liraya çıkarıldı.

İvsiz Tüfek Ruhsatı

Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri için harç bedeli 1225 lira oldu.

7 Eylül’de Başlayacak

Karar, 7 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.