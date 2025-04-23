2025 yılının ilk günlerinde Türkiye’de sigara fiyatları, yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışlarının fiyatlara doğrudan yansıması, tüketicilerde şaşkınlık yaratırken, sigara firmalarının fiyat politikaları da tartışma konusu oldu.

Sigara fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında ÖTV’nin yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon oranları ve firmaların kâr politikaları öne çıkıyor. Ocak ayıyla birlikte yürürlüğe giren ÖTV zammı, özellikle premium segmentteki sigaralara yüksek oranlı artışlar olarak yansıdı.

Philip Morris grubuna ait Parlamento Gece Mavi Paket 81 TL ile zirvede yer alırken, Marlboro Kırmızı Uzun 79 TL, Chesterfield ise 72 TL’den satılıyor. BAT grubunda Kent Switch 71 TL, Rothmans 68 TL ve Tekel 2000 ise 67 TL’ye raflardaki yerini aldı.

JTI grubuna ait Winston serisi 71 TL’den, Deve markalı ürünler ise 73 TL’den satılıyor. İmparatorluk Tütün Grubu’nda Davidoff Slims 80 TL, Batı markası ise 65 TL’lik fiyatla dikkat çekiyor.

TT grubundaki yerel markalarda Violet Slims 74 TL, HD Kırmızı ise 64 TL’den tüketiciyle buluşuyor.

Listenin en pahalıları arasında Parliament Night Blue (81 TL), Winston Slims ve Davidoff Slims (80 TL) öne çıkarken, en uygun fiyatlı sigaralar arasında Medley, MMC, Hazar ve Toros 2005 markaları 63 TL ile yer alıyor.