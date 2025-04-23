Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın makam koltuğuna oturup kısa süreli Yozgat valisi olan Kınalı Hasan Ortaokulu 6`ncı sınıf öğrencileri Zeynep Zümra Ayan ve Eymen Çavuşoğlu Dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklığa dikkat çekti.

"AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİYLE KURAKLIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Makamda ilk olarak söz alan Zeynep Zümra Ayan, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anarak konuşmasına başladı. Ayan, okulu için akıllı tahta, kapalı spor salonu yapılması ve kütüphane açılmasını talep etti.

Ayan, "İlimizde yaygın olmayan sporların eğitimlerinin verilip kulüplerinin açılmasını rica ediyorum. Diğer bir isteğim ise dünyada ve ülkemizdeki en önemli sorunların başında gelen çevre kirliliği ve kuraklık ile ilgili. Terk edilmiş ve kullanılmayacak duruma gelen binaların yıkılarak, yıkılan yerlere ağaçlandırma yapılması ve düzenli olarak ağaçlandırma faaliyetlerinin hayata geçirerek kuraklığın önüne geçmiş oluruz. Temiz bir çevre temiz bir gelecek içinse ilimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmalı ve su israfının önüne geçmek için planlama çalışmalarının yapılması ve gerekli eğitimlerin verilmesini talep ediyorum" dedi.

"GELECEĞİN TÜRKİYE’Sİ BİLİM VE TEKNOLOJİNİN İLERLEDİĞİ, DOĞANIN KORUNDUĞU BİR TÜRKİYE OLMALI"

Eymen Çavuşoğlu ise bu görevinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek ve Atatürk’ü anarak sözlerine başladı. Egemenliğe vurgu yapan Çavuşoğlu, "Valilik koltuğuna oturduğum bu kısa sürede aklımda tek bir soru vardı: ‘Geleceğin Türkiye’si nasıl bir yer olmalı?’ Cevabım net. Bilimin ve teknolojinin ilerlediği, çocukların mutlu, özgür olduğu, çocukların öldürülmediği, doğanın korunduğu bir Türkiye. Bütün çocukların eşit şartlarda eğitim aldığı, kimsenin dışlanmadığı, sevgi ve saygının hakim olduğu bir dünya diliyorum" şeklinde konuştu.

"GENÇ FİDANLARIMIZA ÖMÜR BOYU BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Büyük Türk milletinin özgürlüğünün, millet egemenliğinin başlangıcı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 105’nci yıldönümü olan bugünde ülkemiz çocuklarının ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Başta Büyük Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnetle yad ediyoruz. Genç fidanlarımıza ömür boyu başarılar diliyor, bayramlarını kutluyoruz. Bütün çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.