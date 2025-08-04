Son beş yıla ait emeklilik işlemlerini mercek altına alan SGK, usulsüzlük tespit edilen binlerce dosya için maaş kesintisi ve geri ödeme sürecine geçiyor. Ağustos ayı itibarıyla resmi tebligatlar gönderilmeye başlanacak.

İlk Aşama Tamamlandı, Bildirimler Yolda

SGK tarafından yürütülen denetimlerin ilk aşamasında, son beş yıl içinde yapılan emeklilik başvuruları detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde, özellikle sahte iş yerleri üzerinden gösterilen sigortalılıklar ile eksik prim günüyle elde edilen emeklilik hakları öncelikli olarak değerlendirildi. Bu süreçte şüpheli dosyalarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Maaş Kesintisi ve İade Süreci Başlıyor

İnceleme sonucunda usulsüzlük tespit edilen emeklilere, maaş kesintisi uygulanacak ve bugüne kadar yapılan ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi sağlanacak. SGK, konuyla ilgili olarak Ağustos ayı içerisinde resmi bildirimleri emeklilere ulaştıracak. Tebligatlarda, maaş kesintisinin gerekçesiyle birlikte itiraz yolları da ayrıntılı şekilde yer alacak.

Emeklilere 3 Günlük Savunma Hakkı

SGK, şüpheli işlem tespit edilen kişilere üç iş günü içinde yazılı savunma yapma hakkı tanıyor. Süresi içinde savunma sunmayan emeklilerin maaşları doğrudan durdurulacak. Kurum, bu süreçte yasal prosedürlere tam uyum gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Geri Ödeme Zorunlu, Hukuki Süreç Açık

Mevzuat gereği, sahte ya da eksik bildirimle alınmış emekli maaşlarının tamamı gecikme faiziyle birlikte geri ödenecek. Ödeme yapılmaması durumunda ise hem idari hem de cezai yaptırımlar uygulanacak. Ancak emekliler, kararlara karşı yargı yoluna başvurarak haklarını arayabilecek.